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台灣幼稚園職員9日涉虐打20童數百次 家長掟雞蛋抗議當局最快周三「殺校」

兩岸熱話
更新時間：13:26 2026-07-06 HKT
發佈時間：13:26 2026-07-06 HKT

台灣基隆一間貴族私立幼兒園（港稱幼稚園），被揭發暴力對待幼童，家長稱僅翻看9天的CCTV，已發現約500次疑似虐待兒童動作，包括暴力拉扯、踢踹、指捏甚至勒頸，涉及逾20名孩童，部份小孩手臂出現多處瘀青。消息傳開後，引發家長怒火，聚集到校門前抗議要求政府問責，更有人將大量雞蛋擲向學校洩憤；而涉事幼園最快周三被「殺校」。

涉拉扯踢踹「搣」幼童

綜合台媒報道，涉事幼稚園為基隆七堵的名人幼兒園。該校有家長6月17日為孩子洗澡時發現臂有多處異常瘀青，經追問揭發是幼園教保員動粗捏傷。該家長投訴及公開事件後，事件不斷發酵，越來越多家長發現子女同樣疑遭幼園人員粗暴對待。


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有周姓家長指出，經家長投訴追究，僅查看了9天的CCTV，便發現疑被虐待的片段超過500個，涉及拉扯、踢踹、指捏甚至勒頸。目前發現涉及的受虐待的幼童已超過20名，質疑長期以來有多少孩子曾經受害。

2職員終身不可再任教保工作

家長不滿市政府及教育部門監管不力，事件被揭發後又反應緩慢，至今逾兩星期仍要受影響家長自行找學校。調查超過半個月，至3日市政府才證實事件中有2名教保員拉扯、孤立幼兒等管教不當，2人各被罰40萬新台幣、終身不可再任教保員，幼園負責人判6萬新台幣罰鍰，幼園停止招生一年。

懲處結果繼續引起家長不滿，認為處理過慢又處罰過輕，4日十多名家長在校外示威，要求教育處負責人下台及向校內掟雞蛋。基隆市府同日再發聲明，指加速調查本案，最快可於周三公告廢止該幼兒園設立許可；至於基隆市府教育處長徐嬿立則請辭下台。

而6日早上，官方公布案中2名虐待幼童教保員姓名，分別是林佳靜、劉可婕，企圖平息公眾怒火。

 

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