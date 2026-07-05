台灣關西浮屍｜池塘撈出「無頭無四肢」人體軀幹 證實為失蹤3年男子

台灣新竹縣發生一宗極為駭人的發現浮屍案。新竹縣關西鎮一座大池塘，昨日（4日）傍晚被人發現一具浮屍，警消將其打撈上岸後，驚覺遺體殘缺不全，竟然「無頭顱、無四肢、無下半身」，僅剩上半身軀幹。警方隨後憑死者身上衣物的證件成功聯絡家屬，證實死者為已失蹤長達3年的55歲李姓男子，警方初步排除他殺嫌疑，今日（5日）早上由檢察官與法醫進行相驗以查明死因。

尋獲證件證實身份

據台灣《自由時報》報道，昨日傍晚5時許，有民眾在新竹關西仙草加工廠附近一座大型公有池塘，赫然發現水面漂浮着一具屍體，嚇得立即報警。消防人員接報趕抵現場進行打撈作業，豈料將遺體撈起時，發現僅剩下軀幹部分。由於當時天色漸暗，為安全起見，搜救人員暫時停止了進一步的打撈。

台灣民眾驚見池塘浮屍，僅剩軀幹，證實為失蹤3年男子。 台新竹縣消防局

台灣民眾驚見池塘浮屍，僅剩軀幹，證實為失蹤3年男子。 台新竹縣消防局

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警方在封鎖現場調查時，發現死者軀幹上的衣物依舊完整，並順利在衣物口袋內搜出身份證件。經聯繫家屬到場指認，最終證實死者為55歲的李姓男子。家屬向警方悲慟表示，李男早在2023年3月便因不明原因突然失蹤，當時已立刻報案協尋，未料在經歷長達3年的等待後，如今重見竟已成一具冰冷殘軀。

研判陳屍水底逾兩年

現場辦案人員透露，死者軀幹雖然衣物完整，但因長年浸泡在水中，內部的骨骸早已出現嚴重的解體、甚至呈現化成灰的狀態，據此研判李男恐怕已死亡超過兩年。

報道指，目前警方初步排除他殺的可能性，家屬對此亦無提出意見，全案已報請新竹地檢署檢察官偕同法醫於今日早上進行相驗，以查明確切死因，後續搜救人員亦會持續打撈其餘的身體部位。