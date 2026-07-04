台首座動物「老人院」啟用 認養享終身免費醫療

和毛孩一起變老！全台首座動物長期照顧園區昨在金正式啟用，針對照顧年老、失智，甚至患身心障礙的動物。市長侯友宜昨宣布2項動物福利措施，包括認養長照動物可享終身免費醫療，及開辦動物長照復健教育免費課程。

新北市中和動物之家轉型為全台首座動物長照園區，昨日舉行啟用典禮。「動物長照」指當毛孩年紀漸增，患老年疾病或有身心障礙狀況時，接受更細心的呵護和照顧。

全台首座動物長期照顧園區昨在新北市正式啟用。中時

全台首座動物長期照顧園區昨在新北市正式啟用。中時

聯合新聞網此前報道，該園區年紀最大的是15歲黑狗奶奶「小乖」，因年邁腿部無力，大部分時間躺臥在地板上，曬着太陽，瞇着眼睛，享受着歲月靜好的晚年生活。園內還有20多隻老毛孩患白內障，以及漏尿、漏糞等問題，需義工們安撫情緒和照顧。

侯友宜致辭表示，長照園區正式落成啟用，象徵在動物福利及友善照顧動物的精神上又邁向新的里程碑。「人類有的狀況，動物也都會有」，希望大家都能把毛寶貝當成家庭的一份子，好好照顧牠們到終老。

中和動物之家目前收容逾200隻狗貓，這次轉型增設了動物長照復健設施及戶外運動區。建築設計方面，園區設置低矮觀景窗，讓行動不便的毛孩也能享受陽光與戶外景觀。