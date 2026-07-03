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台灣食安危機︱沙律油驗出一級致癌物 1300噸產品流入市面包括火鍋店

兩岸熱話
更新時間：15:30 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-03 HKT

台灣爆發食物安全事故。衛福部食藥署周二（6月30日）接獲中聯油脂股份有限公司主動通報，旗下大豆沙拉油（沙律油）經自主檢驗檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，泰山、福壽、福懋15產品下架回收。台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海指出，苯駢芘是國際公認的一級致癌物質，吃下肚將讓3種癌症機會大增。

事件曝光後轟動全台，隨後有更多細節曝光。有指自4月8日開始，有約1300公噸的大豆沙律油流入市面，除了本土外，部份更是已經外銷。有關產品除了超市，連有經營火鍋燒肉的台灣知名餐飲集團王品，都曾使用受影響的油品。最新消息指，各縣市政府及四大超商正繼續清查、下架，其中雙北市發現已有57所學校曾使用問題油品。

雙北57間學校曾使用

台灣公衛師公會表示，苯駢芘屬於多環芳香烴（PAHs）的一種，被國際癌症研究總署（IARC）列為第一類致癌物，常見於有機物不完全燃燒、高溫加工或環境污染情況，也可能污染食用油脂及部分食品。

苯駢芘主要透過飲食進入人體，具有高度親脂性，容易累積於油脂類食品中，單次食用未必造成急性危害，但長期反覆暴露可能增加基因突變及癌症風險。

台灣沙律油是甚麼？

有別與香港的食油，台灣沙律油是甚麼？原來沙律油名稱最早由日本食品公司「日清」取名，因當年開發可生食又能應用在生食沙律中的油品，直接取名「沙拉油」，以強調其特色，並沿用至今。

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