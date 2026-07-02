國台辦解讀習近平涉台講話 指彰顯堅定推進祖國統一大業

中共總書記習近平在昨日（7月1日）的中共建黨105周年大會上發表重要講話，當中提及台灣問題。國台辦今日解讀指，習的講話展現出團結廣大台灣同胞、深化兩岸交流合作和融合發展的誠意善意，表明堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉的堅定意志，彰顯堅定推進祖國統一大業的堅強決心。



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習近平昨日在重要講話中的涉台部份，指要堅持一個中國原則和「九二共識」。國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，習的講話，顯示解決台灣問題實現統一，是中共矢志不渝的歷史任務。

朱鳳蓮指， 中國共產黨成立105年來，始終關注台灣前途命運和台灣同胞利益福祉，始終為解決台灣問題實現祖國統一不懈奮鬥。

她說習近平深刻把握歷史大勢和台海形勢，深刻闡明對台工作的大政方針，為兩岸關係發展進一步指明方向，是做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南。