公關災難︱台網紅蔡阿嘎被指不尊重藝術家 12萬人聯署抵制逾20合作品牌

台灣元祖YouTuber、有粉絲數目以百萬計的蔡阿嘎，因以AI圖來與街頭虹畫家作品投票，被質疑不尊重藝術家，風波愈鬧愈大下，蔡阿嘎雖已公開道歉，但網民仍發動退訂及聯署活動，目前已有逾12萬人支持，稱會抵制與蔡阿嘎合作的逾20個品牌的產品。

以AI圖片對比發起投票

據《中時新聞網》報道，蔡阿嘎日前遠赴日本旅遊時，花了約1000日圓（約50元港幣）請街頭藝人為兒子繪製「似顏繪」， 沒想到他事後竟將畫作與AI生成的圖片放在一起發起網路投票，此舉意外引來日本網友關注，認為這是非常不尊重專業的行為。隨即被日媒以「對日本畫家太失禮」為題報道。

消息傳回台灣後，大批網友氣炸，砲轟他「丟臉丟到國外」、「重創台灣形象」，這也是他繼「日本5家地雷店」事件後，再次因失言登上日媒版面。

期間，網上又流出疑是蔡阿嘎的私人粉絲群組「嘎哥護衛軍GArmy」的對話截圖，出現「林北嘎哥」發號施令，動員在社交平台向批評蔡阿嘎的言論開戰。蔡阿嘎對此消息直承「嘎家軍」兩年前就招募了，「酸民能亂酸人，卻不能被出征，雙標。」

蔡阿嘎的言論進一步激起網民憤怒，27日下午，有人發起「抵制與蔡阿嘎合作品牌」的行動，甚至架設專門的抵制蔡阿嘎的網站，詳細列出和蔡阿嘎合作的20多家品牌，包含GREENGOLD、TANITA、好神拖、OWNDAYS、WOKY沃廚、以及二伯的hahababy等，並要求廠商業者表態或是撤換代言。截稿前，已超過10萬名網友表態參與，網站統計也有近3000人主動退訂其YouTube頻道。