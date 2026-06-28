姊弟戀命案︱台灣男跟蹤器定位追殺 女友中逾十刀塞入水渠亡

台灣發生姊弟戀命案。有30歲男子不滿網絡結識的40歲女友，借去70萬新台幣（約17.2萬港元）不還又疏遠自己，在女友電單車上裝上跟蹤器，駕車到花蓮撞倒對方再狠劈十多刀，女方手臂幾被砍斷，重傷下被人塞入路邊水渠，終因傷重死亡。疑犯逃走期間，被警方追緝歸案。

右手臂只剩皮膚相連

綜合台媒報道，李姓女死者約40歲，6年前與30歲王姓男疑兇在網上結識成為情侶。王姓男子不滿女友向他借了70萬新台幣，一直拖欠不還，又刻意疏遠自己，認為被騙財騙感情。

來自南投的王男於是在李女的電單車上裝上跟蹤器，26日深夜駕車跟縱李女至花蓮某公路旁，將李女撞倒，然後持開山刀連劈十多刀，李女身中多刀，右手臂只剩皮膚相連。王男之後將重創的李女，塞入路邊水渠，之後逃走。

事發時，有民眾目擊李女被車撞倒，以為發生車禍報警。警方抵達調查時，發現水渠下有人呼救，發現奄奄一息的李女。由於李女在水渠深處，要待消防趕來救出，送院搶救延至27日凌晨1時許不治。

警方根據線索追捕王男，至27日凌晨1點50分在雪山隧道內發現王男車，他拒檢衝撞警車，被警車前後包夾，停車被逮，依殺人罪嫌偵辦。