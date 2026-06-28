台灣山難︱台中蝴蝶谷巨石墜落 16人銀髮團遭砸4死1傷

台灣一隊16人銀髮行山團27日於台中蝴蝶谷瀑布步道遇上落石，擊中5人，導致4死1傷。

連日暴雨仍登山捱批

據台媒中時報道，事發於27日下午3時13分，該隊登山團在經過蝴蝶谷瀑布步道1.4公里處時，突遭落石襲擊，導致2男2女共4人當場失去呼吸心跳，1名70歲婦人頭部撕裂傷，送東勢農民醫院治療。

台中消防局接報後，派出12輛消防車、30名消防人員、4名義消，以及當地山難搜救協會人員到現場搜救。

由於事故地點位於山區步道深處，且地形崎嶇，死者遺體至晚上9點多才運出登山口。死者分別為61歲葉男、63歲鄭男、69歲姚女及57歲紀女。

報道指，行山團中包括79歲的前交通部長蔡堆。當地雖然連日下暴雨，但行山團有人指，因抵達時天氣良好，決定如期上山。

山難在台灣行山圈中引起極大回響，許多人批評連日暴雨下仍堅持登山實屬不智，「這種天氣還跑去爬山」、「真的不懂這豪大雨的天氣、到處淹水還去爬山，到底想要表示什麼」、「我爬山20年了，遇到下雨天絕對不上山」、「連下一周的雨，土質會鬆動不能爬山，這不是常識嗎」。