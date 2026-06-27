台灣暴雨｜花蓮堰塞湖升至紅色警戒 水位狂飆至70%逾200名居民撤離

台灣受鋒面及西南風持續影響，全台多地連日暴雨不斷，花蓮山區更面臨堰塞湖潰堤的嚴重威脅。位於花蓮縣萬里溪上游的新增堰塞湖，因集水區暴雨不停，水位急劇上升至總容量的70%，蓄水量已突破104萬噸。林業及自然保育署花蓮分署評估後，今日（27日）中午決定將警戒級別由「黃色」緊急提升至最高級別的「紅色警戒」。當局預測堰塞湖極可能在未來24小時內蓄滿並出現溢流，地方政府隨即採取強硬手段，在手機發送CBS細胞廣播警報（防災短訊），並由警方及消防強制撤離警戒區內合共72戶、208名居民。

雨量達紅色標準 最快明日溢流 封閉主要道路

綜合台灣媒體報道，台灣氣象部門數據顯示，萬里溪堰塞湖集水區前24小時的累積雨量與未來預測雨量已達到73毫米，正式觸發發布紅色警戒的強制標準。林保署花蓮分署長黃群策指出，堰塞湖若持續承受強降雨，最快將於明天（28日）下午發生溢流，考量到山區天氣存在極大的不確定性，必須即時採取最嚴格的防範措施。

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台政府對此高度戒備，行政院長卓榮泰已親自下達疏散指示，內政部隨即與農業部林保署進行災區數據套疊。截至目前，萬榮鄉及鳳林鎮共7個村里的撤離名冊已全部確認，受影響的208名居民已全數在軍警協助下預防性撤離至安全避難所，涉事區域的多條主要道路亦已實施緊急封閉。

全台7縣市豪雨特報 高雄桃源區防泥石流停班停課

除花蓮堰塞湖危機外，氣象部門目前已對高雄、台南、台中、雲林等7個縣市發出豪雨特報，其中雲林縣更可能出現極端大豪雨，當局呼籲低窪地區市民提防溪水暴漲、山泥傾瀉（土石流）等災害。

在南部重災區，高雄市桃源區因面臨極高的山泥崩塌及地質災害風險，當地政府已宣布自今日上午8時起停班停課，並密切監控山區雨勢，全力防範天災奪命。

