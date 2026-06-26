颱風米克拉｜台灣暴雨4縣市停班停課 鐵騎連人帶車被沖走｜有片

台灣受鋒面及颱風「米克拉」雙重夾擊，連日遭遇極端暴雨侵襲。氣象部門針對全台19個縣市發布大雨警報，高雄市及屏東縣更拉響最高級別的「超大豪雨」警報。截至今日（26日）中午，全台累計錄得超過480宗嚴重水浸災情。高雄市、台南市、屏東縣及新竹縣宣布停班停課。

全台錄逾480宗水浸

新竹市今日上午突降強降雨，瞬間時雨量平均高達45至50毫米。網民在社交平台分享影片顯示，一名電單車騎士在光復高中前積水斜坡前行時跌倒，連人帶車遭湍急洪水順着斜坡沖走漂流，畫面觸目驚心。新竹市長高虹安表示，截至上午10時30分已接獲超過130宗災情通報，新竹縣市宣布中午12時起停班停課。

台鐵南段因積水雙向停駛

水利部門指出，全台480多宗水浸災情主要集中在南部，仍有74宗未退水，當局已向屏東及花蓮調派16台大型抽水機。台鐵宣布縱貫線南段介乎台南與高雄之間部分路段因積水淹沒軌道，雙向停駛。

台北市及新北市自昨日起亦暴雨連連，台北市內湖區累積雨量逾250毫米，新北市排洪道水位暴漲，多處實施交通管制。氣象部門提醒強降雨仍將持續，市民應避免前往山區或低窪地區。