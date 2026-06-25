台灣醫美愛爾麗偷拍案｜涉99名受害者 集團總裁遭求刑14年以上

台灣醫美龍頭愛爾麗偷拍案有新進展。新北地檢署查出，該公司偷拍病患時間長達6年，共有包括4名未成年人在內的99名消費者遭到偷拍更衣或身體私密部位。檢方今日（25日）宣布起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華共7人，其中常如山遭求刑14年以上。

愛爾麗總裁常如山因涉及分店裝設針孔偷拍起訴。 中時資料照

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中央社報道，檢方調查發現，常如山、劉貞華等人從2019年開始至去年12月24日前，分別在台北松江店、台北忠孝店等7家診所的角落，裝設形似煙霧探測器的偽裝型針孔監視器，竊錄顧客更衣或身體私密部位。

有民眾今年5月1日在愛爾麗診所新北板橋店診間更衣欲進行療程時，發現偽裝型監視器後報警，常如山等立即指示長年配合的廠商謝金亨拆除相關店鋪的偽裝型監視器及主機，並刪除主機影像。警方5月3日深夜在愛爾麗診所台中崇德店前拘捕謝金亨後，全案曝光。

檢方斥責常如山、劉貞華自詡為台灣連鎖醫美龍頭，並自稱「安心醫美」的良心企業，私下竟假借「內部管理、防範消費糾紛」名義，行集體監控偷拍之實，嚴重侵害隱私權，且毫無悔意，建議法院判處常如山有期徒刑14年以上，劉貞華13年以上。