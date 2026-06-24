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賴清德稱「台灣前途2300萬人決定」 國台辦：14億中國人共同決定

兩岸熱話
更新時間：12:57 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:57 2026-06-24 HKT

國台辦周三（24日）上午舉行例行新聞發布會。對於台灣領導人賴清德近日發表，「台灣主權在民，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「台灣前途只有2300萬人可以決定」，宣稱「台灣願與國際社會合作維持台海現狀」等言論。

國台辦發言人張晗說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣是全體中國人的台灣，台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人共同決定。無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

張晗表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖改變兩岸同屬一個中國的台海現狀，是對二戰勝利成果的否定、是對戰後國際秩序的挑戰。

國際社會堅持一中原則、反對「台獨」分裂普遍共識和島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，充分證明「台獨」分裂沒有出路，「反中抗中」注定失敗。賴清德頻頻對外叫囂，恰恰暴露其內心的焦慮與不安，坐實「台獨」日益陷入窮途末路。

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