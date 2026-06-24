立陶宛總理辭職叫停與台灣合作談判 候任總理表態盼與北京修復關係

台灣的歐洲外交工作面臨重大挫折。立陶宛國家廣播電視台（LRT）及多家外媒報道，立陶宛外交部於本周一（22日）證實，立國與台灣代表處就「經濟合作行動計劃」的談判，已在雙方同意下「無限期暫時擱置」。



周二（23日），立陶宛總理魯吉涅內（Viktoras Pranckietis）正式宣布辭職，啟動新內閣組建程序。隨着當地親建制及左翼政黨達成執政協議，有望出任新總理的社民黨主席辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）公開表態，期望立陶宛與中國的關係能盡快恢復至其他歐盟國家的正常水平，強調立國在外交上「不能那麼與眾不同」。

台外事部門堅稱「友好不受影響」

面對立陶宛方面突然叫停經貿談判，台灣外事部門昨日（23日）強硬回應，堅稱台立雙方的「友好合作」不受第三方影響，並指此次暫停只是立陶宛政府改組所致，雙方深化經貿合作的決心不變。

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立陶宛總理魯吉涅內，曾指設「台灣代表處」是巨大錯誤。 路透社

然而，台灣島內輿論對此官方說辭顯然並不買賬，認為立陶宛的政治轉向等同「狠狠打了民進黨當局一巴掌」。國民黨「立委」葉元之公開質疑，民進黨與前領導人蔡英文此前大肆吹捧立陶宛為「民主夥伴」，甚至為此設立了規模高達12億美元（約93.6億港元）的「中東歐投資基金」，承諾赴立國布局半導體產業。葉元之強烈要求當局公開說明該筆巨額投資項目的現狀，向公眾交代「投入大筆資金後，為何立陶宛仍轉變立場」。

「台灣代表處」被指巨大錯誤

立陶宛於2021年不顧中方強烈反對，同意台當局在維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，導致立陶宛與北京關係降至冰點，中方隨後將兩國外交關係降為代辦級，並實施非正式貿易限制。然而，近年立陶宛國內對此決策批評聲不斷，認為來自台北的實質經濟紅利及投資成果微乎其微。

今年2月，已辭職的總理魯吉涅內曾公開承認，允許設立所謂「台灣代表處」是巨大錯誤。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前亦向現任外長布德里斯（Kestutis Budrys）發出「最後通牒」，指其能否保住職位，完全取決於能否修復與北京的關係。

中國外交部：溝通大門始終敞開

就立陶宛日前稱已同意中方設立代辦處，中國外交部發言人於22日回應表示，當前中立關係的困難和癥結，在於立方違背一個中國原則，背棄了兩國建交公報中的政治承諾。中方同立方的溝通大門始終敞開，希望新一屆立陶宛政府能盡早採取實際行動，果斷糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為中立關係正常化創造條件。