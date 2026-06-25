恐怖意外︱台南9旬婦腳卡床隙 一抽小腿整隻脫落
更新時間：17:50 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:50 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:50 2026-06-25 HKT
台南發生恐怖意外。一名9旬婦人周一（22日）在家，不慎將腳卡在病床縫隙，由於事主患血管病變，一抽腿企圖拉出，竟把小腿整段「扯甩」。消防趕到，緊急在附近茶飲店取來大量冰塊保護斷肢，病人送院急救後，目前情況穩定。
血管病變致腿部壞死
綜合台媒報道，傷者患有血管病變，導致左小腿細胞逐漸壞死。22日下午近4時老婦在家休息時，左小腿意外卡入護理床縫隙，企圖抽出時，左小腿嚴重變型脫落。
台南市消防局接報派員趕抵，發現老婦小腿幾近斷裂，於是立即到鄰近的穆納茶飲店求助，索取大量冰塊以保存斷肢送院。
茶飲店員工亦立即協助，提供大量冰塊給消防，最終將老婦送院搶救，目前情況穩定。
參與取冰救援的消防員事後在Threads發文，感謝茶飲店無私協助，直言「我們會瘋狂去穆納文賢店買飲料的」。帖文迅即在台灣網絡瘋傳，大量網民留言點讚，表示要「買爆」店家。涉事店家也留言謙稱「我們應該的」。
老婦兩名孫兒也分別留言，感謝救援的消防行動專業以及茶飲店的義助，表示日後經過會「買爆飲料」。
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