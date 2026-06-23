台灣新竹空軍基地爆炸起火 致2軍人1工人受傷

台灣空軍新竹基地今日（23日）上午驚傳氣爆起火事故，現場一度黑煙沖天，附近不少居民更驚聞強烈爆炸巨響。共造成一名外判（委商）清洗油池的工人被燒燙傷送院，另有兩名軍人因吸入性嗆傷在營內接受治療，所幸三人均無生命危險。台灣陸軍後勤指揮部中午發布緊急聲明，初步研判是因外判商在清洗油池時抽油機故障而引發氣爆。

清洗油池疑抽油機故障釀氣爆

綜合台媒報道，事發於今日上午9時56分，新竹市消防局接報指新竹空軍基地內發生火警，初報為二級火，現場「有煙無火」且無人受困。消防局隨即派遣三民、中山、竹光、香山等多個車組及大批人員火速入營救援。

據悉，事發當時，基地外圍的居民皆能清晰看見軍方營區內直竄天際的滾滾黑煙，並伴隨多次沉悶的爆炸聲，引發民眾恐慌。

台灣陸軍後勤指揮部於中午發表新聞稿說明案情。陸勤部指出，氣爆地點位於該部下轄第三地區支援指揮部的新竹油料分庫。今日上午，軍方委託外判廠商在基地內實施油池清洗作業，期間懷疑因廠商的抽油機突然發生故障，在運轉過程中起火，進而引發油氣氣爆。

氣爆導致現場一名施工的外判商工人疑似受到燒燙傷，被緊急送往台大醫院新竹分院救治；另有兩名在旁協助的軍人吸入濃煙，出現吸入性嗆傷，目前留在營內接受軍醫治療。陸勤部強調，三人均神志清醒、無生命危險。

陸勤部進一步澄清，起火點主要位於油槽的外側，因此軍方的核心軍事設施與儲油設備並未受到波及與損毀。案經新竹市消防局全力撲救，火勢已於上午11時許被徹底撲滅，目前起火的油料分庫已實施封鎖。至於詳細的氣爆及起火原因，仍有待消防局火災調查科進駐現場，進行採樣與鑑定釐清。