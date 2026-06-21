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台灣輪椅夫妻南韓遭醉漢騷擾 首爾2暖男築人牆護送成網絡佳話

兩岸熱話
更新時間：17:16 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:16 2026-06-21 HKT

南韓首爾地鐵2號線江南站，日前有醉漢騷擾一對來自台灣的輪椅夫婦，二人驚慌失措之際，幸得2名南韓男子挺身，打開雨傘築起人牆護送無助的台灣夫婦。獲救的台灣夫婦在社交平台發文尋人，希望感謝2名仗義男士，帖文在南韓網絡成為焦點，許多當地民眾紛紛留言，向受滋擾的當事人致歉。

醉漢追入車廂續滋擾

獲首爾民眾救助的台灣當事人20日在社交平台發帖，指9日晚間11點30分左右，與妻子在首爾地鐵2號線江南站前往教大站方向的月台候車時，遭遇1名醉酒男子向著他們咆哮，而且步步逼近，嚇得台灣男拉著妻子的輪椅不斷後退。

但醉漢仍繼續逼近該對台灣夫妻，令他們驚慌失措，感到十分無助。此時，突有一名白衣年輕男子挺身而出，持雨傘擋在醉漢前，保護該對台灣夫婦。

此時，列車抵達，台灣夫婦迅速走入車廂，但醉漢仍不罷休，追入車廂繼續威嚇二人。

已出手救人的白衣男，此時與另一名穿黃衫，體格更健碩的男子，組成人牆擋在台灣夫婦前，並用雨傘推開醉漢，保護二人安全，直至白衣男報警求助。隨後，到場的警員要求醉漢下車離開。

韓網民紛留言致歉

帖主指，白衣男知道自己是台灣人後，還代醉漢道歉，令他十分感動，讓他和妻子能帶著溫暖回憶，平安離開南韓。

帖民引起南韓網絡關注，許多人紛紛留言道歉並送上祝福，「希望你們忘記這段不愉快的經歷，在韓國只留下美好回憶」、「真的很抱歉，幸好當時有熱心人士幫忙」、「看到有人代替韓國道歉那段真的很感動」。

台灣夫妻這條尋人感謝文，截至21日為止，貼文已獲得超過3100人按讚，並在各大網路社群及論壇流傳。

 

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