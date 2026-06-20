台新北住宅地下室躲「裸體怪男」 持水管刺向里長

近日，台灣新北市永和區一住宅發生陌生男子闖入事件。一名全身赤裸的男子躲藏在住宅地下室，住戶驚恐報警，里長到場處理時險遭攻擊。男子被強制送醫後，隔天竟再次返回，聲稱自己是住戶，但警方測試其持有的鑰匙竟無法開啟任何一扇大門。

6月18日下午3時許，有住戶發現一名陌生裸男躲在地下室內，行為異常，隨即通知里長及警方到場。里長到場了解情況時，男子情緒激動，竟持水管揮舞，要求他人離開，更將地下室門關上，場面緊張。里長表示當時感到危險，所幸警方迅速到場，依法將該男子強制送醫評估及治療。

然而，男子於19日晚間穿著醫院病服再度現身同一住宅外，試圖跟隨住戶進入大樓，並堅稱自己就住在該處。住戶不敢讓其進入，再度報警處理。警方到場後，男子出示身上鑰匙作為證明，但經實際測試，該串鑰匙完全無法開啟住宅內任何一扇門。警方隨後再次將男子帶離現場，進一步處理。

警方實際測試後，發現該串鑰匙無法開啟住宅內任何一扇門。東森新聞

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居民表示，短時間內發生兩次類似事件，令人十分不安，擔心男子可能再次返回社區，威脅住戶安全。住戶希望相關單位持續關注後續情況，加強巡邏及防範措施，以確保社區安寧。警方目前正調查男子身分及背景，事件詳細原因仍在了解中。