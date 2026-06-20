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鄭麗文：若未宣布「台獨」 大陸仍武力犯台定會還擊

兩岸熱話
更新時間：08:23 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:23 2026-06-20 HKT

國民黨主席鄭麗文接受英媒訪問時說，國民黨反對台灣宣布法理獨立，但若台灣未宣布正式獨立，而大陸仍決定武力犯台，那麼台灣一定會戰鬥還擊。台灣海巡署昨日通報，台灣海巡艦採取夾擊造浪方式，干擾驅離大陸科研船。

據國民黨昨日發布的新聞稿，結束訪美的鄭麗文17日接受英媒《經濟學人》專訪時強調，國民黨反對台灣宣布法理獨立，這點與大陸國家主席習近平立場一致，「但如果台灣沒有宣布正式獨立，而大陸仍決定以武力侵略台灣，我們會戰鬥，我們一定會還擊。」

鄭麗文重申，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定環境下，才能確保人民的安全與福祉。通過這次訪美，國民黨已和美方建立新溝通渠道，未來也將持續向國際社會說明，兩岸應透過和平對話解決分歧。

大陸自然資源部東海局所屬的「向陽紅22」船，6月16日至18日在台灣島以東海域開展海洋環境調查。台灣海巡署昨日通報指，18日深夜11時35分，該大陸船隻以15節航速航至蘇澳東北方31海里處，進入台灣限制水域並沿線一路北上。海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇立即貼近並航，海巡人員以中英雙語廣播，要求船隻離開該水域，並以夾擊造浪方式干擾，逼使其持續向北駛離。

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