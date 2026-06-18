花蓮F-16V戰機降落飛太低 輪胎撞爆路燈波及民車 居民：再低就撞我家

台灣空軍近期飛安意外頻生，再度引發社會高度關注。花蓮空軍基地昨日（17日）下午執行戰備跑道起降練習時，一架F-16V戰機在降落時疑似進場高度過低，起落架左側輪胎不慎擦撞基地外牆的路燈燈罩，導致燈桿歪斜、燈罩當場粉碎噴飛，更波及路旁一輛私家車。巨大撞擊聲響嚇壞附近居民，由於事發地點距離最近的民宅僅約3米多，當地民眾紛紛驚呼「再飛低一點就會直接撞到我家」，要求軍方嚴肅檢討改善。

巨響伴隨玻璃碎片噴散砸中路旁車輛

綜合台媒報道，事發於17日下午3時許，花蓮基地一共有3架F-16V戰機準備降落戰備跑道。第一架及第三架戰機均順利降落，惟第二架戰機在降落時，疑似因高度過低，起落架左輪猛烈撞擊新城鄉嘉新村服務處正對面的路燈。

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目擊者黃先生心有餘悸地憶述，當時戰機降落高度明顯偏低，隨即傳來「砰」的一聲巨響，被撞毀的燈罩往地面彈射，大量玻璃碎片與路燈殘骸瞬間散落一地。黃先生停放在路邊的私家車不幸被波及，擋風玻璃被碎片砸至爆裂，車身兩側也滿是玻璃。所幸事發時路上沒有行人，戰機最後也順利降落，但因左側主輪爆胎，事後需拖回機棚檢修。

15年前同一村落曾勾斷電線

新城鄉民意代表與地方議員邱光明接報後趕往現場視察。邱光明指出，該空軍基地緊鄰民宅，戰機頻繁起降已為居民帶來不小壓力。更令人擔憂的是，類似事故並非首次發生。約15年前（民國100年），在距離本次事故地點僅約200米處，也曾有一架F-16戰機降落時高度過低，輪胎不慎勾斷嘉新村的接地電線及壓折電桿支架，導致電線斷落擊中民房屋頂。

邱光明直言，兩次意外地點如此接近，居民難免感到惶恐，強烈要求軍方必須正視進場高度的問題。

台灣空軍司令部事後發表聲明證實，花蓮基地一架F-16V（blk20）型戰機在執行戰備跑道起降練習時，疑因進場高度過低，起落架輪胎擦撞路燈燈罩。空軍已指派專案小組前往現場調查以釐清詳細肇因。對於造成公共設施及民眾車輛損壞的部分，軍方承諾將會依規定全額賠償並負責復原，同時也將加強飛行人員的學、術科及模擬機訓練，避免類似驚人意外再次發生。