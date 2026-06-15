台北電影節︱伊朗經典譯《換我吹了沒？》被轟性暗示 主辦方急取消中文名
更新時間：17:40 2026-06-15 HKT
發佈時間：17:40 2026-06-15 HKT
發佈時間：17:40 2026-06-15 HKT
台灣台北電影節2026即將舉行，卻鬧出電影譯名風波。伊朗經典電影《Harmonica（口琴）》被主辦單位譯成《換我吹了沒？》，被外界質疑名字低俗有性暗示，輿論發酵下，台北電影節13日晚發公告，決定取消中文片名，僅保留英文片名《Harmonica》。
導演認同影迷質疑
綜合台媒報道，台北電影節安排特別放映伊朗著名電影《Harmonica》，但該片的中文譯名被主辦單住譯成《換我吹了沒》，隨即引發巨大批評聲浪，認為易被引發性聯想。
該片79歲導演阿米爾．納德瑞（Amir Naderi）向知名電影粉專「無影無蹤」表示，認同台灣影迷對片名的質疑，也支持影迷要求更改片名的訴求。
壓力之下，台北電影節終在13日晚發公告，指注意到外界對《Harmonica》的中文譯名的建議，又指電影譯名的選擇，向來涉及語言、文化轉換、時代背景與溝通策略等多重考量，但充分理解到各界對此譯名有著截然不同的解讀。為避免語意失焦並回歸電影藝術本身，台北電影節決定取消中文片名，後續僅保留英文片名《Harmonica》。
《Harmonica》是一部距今超過50年的經典電影，劇情圍繞漁村少年因口琴引發的互動與衝突。
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