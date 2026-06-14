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妙齡女樓梯口一行為引男路人返轉頭 網民：人前亮麗，人後骯髒

兩岸熱話
更新時間：20:21 2026-06-14 HKT
發佈時間：20:21 2026-06-14 HKT

一段疑是拍於台灣的影片，近日成為熱話。片中有年輕女子在晚間突然走入路邊樓宇，然後在樓梯口脫褲蹲下大便，之後不擦屁股便穿褲離開，怪異行徑引得路過男子回路察看。網民紛紛批評女子行為無品，在居民家門留下「一舊金」。

網民：這人好淡定

Facebook專頁「爆漿公社粉絲團」日前分享一段疑是拍於台灣的影片。

該段CCTV拍到的影片，顯示一名年約20歲，頭戴白色帽，穿灰色T恤及短褲的女子，在9日凌晨1時許，突然走進「騎樓」旁的民宅樓梯前，脫褲蹲下大便，全程約35秒。

女子辦完大事後，沒有擦屁股便穿回短褲，雙手分別提著手袋及一個白膠袋離開。

過程中有穿綠色T恤男子經過，發現白帽女蹲在樓梯口，行為古怪，於是留在約10米外等候，待白帽女離開便折返到樓梯口察看，才發現該女子留下大便。

網民留言，「難怪很多褲子一脫臭氣熏天」、「可憐跟畜牲一樣」、「人前亮麗，人後骯髒」、「妳是『人』耶！又不是狗」、「那個路人是故意又繞回來想吃她的X嗎」、「這人好淡定…」。

 

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