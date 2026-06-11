鄭麗文訪美│晤特朗普盟友等五議員 稱不反對美對台軍售

正在美國訪問的國民黨主席鄭麗文當地時間周三（10日）在華盛頓同5名美國參眾議員會晤，包括被視為總統特朗普盟友的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines），並稱國民黨的真正立場不是反對美國對台軍售，又反駁外界給她貼上親北京的標籤。

相關新聞：鄭麗文訪美︱抵三藩市僑胞拐杖搭「劍門禮」歡迎 稱傳達台灣人盼和平真實聲音

據台媒《聯合報》報道，除了拜會戴恩斯，鄭麗文還與共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）、以及眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）等會面。

鄭麗文：很多美國議員受到誤導

鄭麗文說，很多美國議員受到誤導，但他們還是願意面對面溝通，希望聽到她親自說明美方對台灣軍購預算的疑問。她強調，國民黨的真正立場不是反對美國對台軍售，反而非常重視與美國在軍購上的合作。

台灣立法院上月通過由在野國民黨和民眾黨主導的「國防特別預算條例」，內容僅限有發價書的對美軍購。鄭麗文說，台灣的軍購預算必須符合台灣立法的程序正義，也要滿足財政紀律，更要避免提供民進黨貪腐的機會。

至於被貼上親北京的標籤，鄭麗文指這都是斷章取義、刻意醜化，並稱也正因為這樣，國民黨更要強調與美方的溝通交流。鄭麗文還表示，她此次接觸到的美國議員，想法都非常開放，都希望與她親自接觸，了解到國民黨的真實立場。