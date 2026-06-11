大陸結束台東海域 5日執法行動

大陸交通運輸部在台灣以東海域組織開展一連五日的「海上交通專項執法和掃測行動」，行動於昨日結束，期間共派出4艘船艦，點驗過往船舶198艘次。大陸方面稱，這是針對日菲啟動海域劃界談判的必要行動。 日本與菲律賓在5月28日宣布啟動海洋邊界談判，涉及在台灣以東海域，中國外交部多次表示反對。新華社昨報道，6月6日至10日，大陸交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同開展海上巡航執法，掃測台灣島東部等重點海域，並指這是針對日菲單方面啟動劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

台方批評是挑釁行為

其中，大陸萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪、大型巡航救助船「海巡06」輪、專業海道測量船「海巡08」輪、專業救助船「東海救113」輪，點驗過往船舶，提醒船舶遵守航行規則，查處各類海上違法違章行為，維護通航秩序；查驗船舶導助航設施情況，查驗過往船舶標識碼訊息，開展台灣島東部海域掃測作業。

本次行動總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違章違法行為3艘次，強化了大陸在台灣島以東海域巡航執法和交通管控能力。台灣防長顧立雄周一批評大陸此舉是挑釁行為，表示台灣軍方將與海巡署密切協調應對。