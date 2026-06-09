台灣擬跟隨美國收緊AI晶片對大陸出口管制

據《彭博》引述知情人士報道，台灣當局正考慮對銷往中國大陸的人工智能（AI）晶片實施更嚴格的出口管制，以進一步與美國的限制措施看齊。報道指，台灣早前偵破首宗經由日本作中轉站的輝達（Nvidia）AI晶片走私案，促使當局加快探討強化監管，以防關鍵半導體產品流入中國大陸。

走私案揭「日本路線」涉美超微伺服器

上月底，台灣基隆地檢署破獲一宗AI晶片走私案，拘捕3名涉案人士，並扣查約50台伺服器。案情指，涉案人士涉嫌偽造出口文件，企圖將搭載受管制輝達高階AI晶片的「美超微」（Super Micro）伺服器，經由日本運往香港，最終轉運至中國大陸。當局相信，至少已有一批貨物成功以此「日本路線」闖關。這是台灣首次公開打擊途經日本的AI晶片走私活動，以往同類案件多以東南亞為中轉站。

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應美方施壓扮「閘口管理者」

報道指出，美國自2022年起嚴格限制高階晶片出口至中國，並一直向全球半導體樞紐台灣施壓，要求其在阻止敏感技術流向北京方面扮演更積極的「閘口管理者」角色。

然而，台灣目前並未有法例將未經授權向中國出口AI晶片定為刑事犯罪，檢方目前只能以偽造文書等罪名起訴涉案走私者，門檻較高且限制了打擊範圍。為填補法律漏洞，知情人士透露，作為台美持續貿易談判的一環，台灣官員正考慮實施更強力的管制措施。新規或將全面適用於中國大陸所有客戶，而非僅限於華為等出口黑名單上的特定企業。

不過，台灣業界擔憂，若出口管制急劇收緊並延伸至「伺服器整機」層面，將為合規企業帶來高昂成本及不確定性，並可能削弱台灣供應商的全球競爭力。輝達執行長黃仁勳早前訪台時曾回應事件，強調已向合作夥伴嚴格說明出口管制規定，並促請業界強化法規遵循。目前，台灣當局尚未就具體的管制門檻及實施細節作出最終決定。