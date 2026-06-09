鄭麗文訪美出席座談會透露 「習近平承諾：只要兩岸同屬一中，甚麼都好商量」

國民黨主席鄭麗文繼續訪問美國行程。當地時間周一（8日），鄭出席紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）座談會時透露，中共總書記習近平在與她會面時承諾，只要兩岸同屬一中，甚麼事都好商量。



《聯合報》報道，鄭麗文指出，自己在與習近平見面時，習近平表達他理解台灣人民已經選擇了一個完全不同的社會制度和生活方式，但這不代表台灣要選擇獨立或分裂。只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，習近平說，甚麼事情都好商量，兩岸巨大的歧異可以透過最大的恆心和耐心去處理。

兩岸岐異可用耐心去處理

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鄭麗文相信在九二共識的基礎上，而且兩岸同屬一個中華民族的身份認同上，維持現狀可以有很大的空間去建立一個永續、制度化、和平的兩岸關係。



鄭麗文表示，如果大家了解台獨運動，就會發現其從頭到尾的敘事都是「反中」，把大陸描述為台灣要實現現代化和進步的唯一障礙，「這是完全不是事實」。

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她強調，台灣的存在不會挑戰共產黨的正當性。在中華民國憲法之下，台澎金馬發展出一個成熟的民主法治、自由均富的社會，這些成就沒有在貶低大陸，也不在挑戰大陸的合法地位；事實上這樣的成就不只是台灣的成就，也是整個中華民族的成就。

批民進黨將台獨作「政治便利貼」

鄭麗文續稱，她曾經相信台獨是台灣的出路，不過她發現民進黨只是把台獨當作「政治便利貼」，有需要的時候拿出來用，沒有需要的時候就丟到垃圾桶；鄭麗文也說，她對民進黨當年的內部鬥爭感到失望和挫折。

鄭麗文指出，她尋求的不是終極的統一或獨立，是真正台灣人民福祉可以受到照顧和保護，以及人民生活的尊嚴，並表示，任何的政治制度都只是為了人民而存在。當自己發現台獨行不通，也不能夠保證帶來民主和自由，也是她轉投國民黨的原因。

她又續稱，台灣的未來當然應該要尊重台灣人民的意願，但是台獨的主張不只是想要台灣人自己決定自己的事務。