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太陽花女神︱劉喬安涉毒潛逃去年美國落網 今夜遣返台灣

兩岸熱話
更新時間：10:03 2026-06-04 HKT
發佈時間：10:03 2026-06-04 HKT

參加11年前台灣反服貿學運，被稱為「太陽花女神」的劉喬安，因涉毒、涉詐騙等罪潛逃，去年1月在美國落網時一度情緒失控，大小便失禁。台灣刑事局今（4）日證實，劉喬安已由美方押解，預計於今晚6時45分許抵達桃園機場，落地後立即移送地檢署歸案。

劉喬安2019年因侵佔案潛逃至美國，期間在社群媒體屢傳爭議事件，還持續犯下數件毒品案件，現遭5個地檢署通緝中。當時劉喬安以觀光簽證入境美國，但簽證到期後非法滯留，期間靠男友接濟，還涉及跨國運毒。

在美識香港「14K」男友

據媒體報道，劉喬安在美國認識1名具香港黑幫「14K」背景的華裔毒販並成為情侶，其男友為劉喬安提供資金、住所，劉透過遠端遙控台灣的友人接收毒郵包。

劉喬安曾郵寄1.5公斤古柯鹼毒郵包來台，遭台灣警方查出劉喬安是主謀。

台美執法單位合作緝劉喬安，於去年1月22日在美國波士頓一間酒店拘捕劉喬安，據指，當時劉喬安極力反抗及不配合，更出現大小便失禁情況。

劉喬安在潛逃期間，當在社交平台發帖，並透露身處的位置，被捕後遭女網民嘲笑「把躲藏地點、旅館照片都曝光，警方不想抓妳也沒辦法」、「潛逃中，還這麼高調，活該被逮」。

 

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