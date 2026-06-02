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鄭麗文訪美︱抵三藩市僑胞拐杖搭「劍門禮」歡迎 稱傳達台灣人盼和平真實聲音

兩岸熱話
更新時間：18:23 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:23 2026-06-02 HKT

國民黨主席鄭麗文訪美團於香港時間今日（2日）近中午抵達三藩市。鄭在步出入境閘門時，受到僑界熱情迎接，熱情僑胞以拐杖搭成象徵榮耀的「劍門禮」迎接。鄭麗文強調此行最重要目的是向美國以及國際朋友，傳達台灣人民期盼和平的真實聲音。

鄭麗文一行，昨日深夜搭乘華航班機出發，台北時間今日中午抵達舊金山。前大使袁健生、國民黨駐美代表秦日新等都到機場迎接，舊金山灣區僑胞也熱情相迎，獻上鮮花並揮舞國旗、高喊歡迎口號。僑胞並以手杖搭成象徵榮耀的「劍門禮」，鄭在眾人掌聲與歡呼聲中穿過。

相關新聞：國民黨主席鄭麗文啟程訪美15天 稱將與國防官員會面

鄭麗文抵三藩市，獲僑胞以拐杖搭「劍門禮」歡迎。facebook@國民黨
鄭麗文抵三藩市，獲僑胞以拐杖搭「劍門禮」歡迎。facebook@國民黨
鄭麗文抵三藩市，獲僑胞以拐杖搭「劍門禮」歡迎。facebook@國民黨
鄭麗文抵三藩市，獲僑胞以拐杖搭「劍門禮」歡迎。facebook@國民黨

鄭麗文表示，這趟訪美之旅最重要的目的，是向美國各界及國際友人傳達台灣人民期盼和平的真實聲音。和平不只是台灣人民共同的願望，更是維持區域繁榮發展的重要基礎。

台灣社會期待的是穩定的兩岸關係，以及讓下一代能夠安心發展的未來。國民黨將持續秉持促進對話、降低風險、避免衝突的理念，與國際社會共同努力，守護台海和平與區域穩定。

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