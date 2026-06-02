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台T-34教練機岡山墜落殘骸曝光 2空軍中校殉職

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更新時間：11:53 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:53 2026-06-02 HKT

台灣空軍司令部今（2）日表示，岡山基地一架T-34型教練機（機號3414），由盧姓中校及過姓中校駕駛，執行模擬發動機失效航線訓練任務，0808時（8時8分）於跑道北頭墜落，造成兩位飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。

台媒中時網報道指，罹難兩名中校，分別是46歲已婚過俊男及41歲已婚盧季佑，兩員飛行時數均超過2100小時。

相關新聞：台灣F-16戰機花蓮墜海細節曝光 飛行員失聯前曾三次呼叫「跳傘」

台灣空軍岡山基地一架T-34教練機墜落，2名中校殉職。中時
台灣空軍岡山基地一架T-34教練機墜落，2名中校殉職。中時
台灣空軍岡山基地一架T-34教練機墜落，2名中校殉職。中時
台灣空軍岡山基地一架T-34教練機墜落，2名中校殉職。中時

 

台灣空軍岡山基地一架T-34教練機墜落，2名中校殉職。台灣空軍
台灣空軍岡山基地一架T-34教練機墜落，2名中校殉職。台灣空軍

初步瞭解，過性中校為今日考核官，坐在T-34型教練機的後座，盧姓中校則是主任教官，坐在前座，任務中疑因模擬發動機發生故障情形，導致飛機在降落時發生意外。

T-34型教練機是美國比奇飛機公司製造的初級教練機，於1948年首飛，台灣空軍今次失事的為改用渦輪螺旋槳發動機的T-34C型，最大平飛速度為400公里/小時。

台灣空軍引入T-34C型飛機近40年，原定2030年才達壽限，該機過去曾涉6宗致命事故，造成15人罹難。

 

 

 

 

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