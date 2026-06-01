國民黨主席鄭麗文啟程訪美15天 稱將與國防官員會面

國民黨主席鄭麗文今晚（1日）率團啟程訪問美國，她表示，在華盛頓將與美國聯邦政府官員會面，不管是對台系統、國務院系統、或是國防部系統都有；至於層級、對像以及內容，尊重過去慣例，都是保密的。

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鄭麗文今午召開記者會公布為期15天的訪美行程。首站飛往美國三藩市，在史丹佛大學胡佛研究所與學者座談；隨後前往波士頓，到哈佛大學、麻省理工學院等學校參訪與座談，隨後轉往紐約，與當地智庫座談。紐約行程結束後到華府，除了與美國國會議員、行政官員會面外，同樣也會與華府智庫座談。結束東岸訪問後，再飛往洛杉磯，與台胞會面。

鄭麗文表示，此次訪美目的是傳達國民黨期望台海和平、反對「台獨」的看法，並針對台海局勢及台美關係等議題，與美方政界及學界人士交流。被問到與美國總統特朗普會面，鄭麗文表示，她當然非常願意，但在台美斷交後，台灣從未出現跟美國現任總統見面的先例，但各種可能性都不排除。她強調，只要對和平有利的人，她都希望見。

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今年4月，鄭麗文在北京與中共總書記習近平會面，是國共兩黨領導人相隔10年再度會晤。習近平表示，盼在「九二共識、反對台獨」的基礎之下，和國民黨在內的各界人士加強互動，把兩岸關係未來牢牢掌握在中國人自己手中。