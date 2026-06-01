Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國民黨主席鄭麗文啟程訪美15天 稱將與國防官員會面

兩岸熱話
更新時間：19:14 2026-06-01 HKT
發佈時間：19:14 2026-06-01 HKT

國民黨主席鄭麗文今晚（1日）率團啟程訪問美國，她表示，在華盛頓將與美國聯邦政府官員會面，不管是對台系統、國務院系統、或是國防部系統都有；至於層級、對像以及內容，尊重過去慣例，都是保密的。

相關新聞：鄭麗文下月訪美兩周 聚焦台海和平常態化

鄭麗文今午召開記者會公布為期15天的訪美行程。首站飛往美國三藩市，在史丹佛大學胡佛研究所與學者座談；隨後前往波士頓，到哈佛大學、麻省理工學院等學校參訪與座談，隨後轉往紐約，與當地智庫座談。紐約行程結束後到華府，除了與美國國會議員、行政官員會面外，同樣也會與華府智庫座談。結束東岸訪問後，再飛往洛杉磯，與台胞會面。

鄭麗文表示，此次訪美目的是傳達國民黨期望台海和平、反對「台獨」的看法，並針對台海局勢及台美關係等議題，與美方政界及學界人士交流。被問到與美國總統特朗普會面，鄭麗文表示，她當然非常願意，但在台美斷交後，台灣從未出現跟美國現任總統見面的先例，但各種可能性都不排除。她強調，只要對和平有利的人，她都希望見。

相關新聞：習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來

今年4月，鄭麗文在北京與中共總書記習近平會面，是國共兩黨領導人相隔10年再度會晤。習近平表示，盼在「九二共識、反對台獨」的基礎之下，和國民黨在內的各界人士加強互動，把兩岸關係未來牢牢掌握在中國人自己手中。

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
8小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
6小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
15小時前
南海有風初長成？天文台料最快周三有發展 發出熱帶氣旋警告機會視乎兩大因素（附AI路徑預測）
01:15
南海有風初長成？天文台料最快周三有發展 發出熱帶氣旋警告機會視乎兩大因素（附AI路徑預測）
社會
7小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
11小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
10小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
7小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
6小時前
星島申訴王｜「Save Lily」父母在家誕子至今未領出世紙 拆解逾期後果及出生地點填法
申訴熱話
4小時前