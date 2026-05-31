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泰國公寓墮樓案︱26歲女子4樓墮地亡 事發前與台灣同性伴侶吵架

兩岸熱話
更新時間：15:30 2026-05-31 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-31 HKT

泰國曼谷一楝8層高公寓今日（31日）凌晨2時許發生墮樓事件，一名26歲女子從4樓墮地重傷不治。

據當地傳媒報道，警局、曼谷急救中心醫護人員以及救援基金會工作人員接報後趕到現場，發現女子倒地昏迷。醫護人員搶救約30分鐘，最終確認死亡。

死者在娛樂場所陪侍

死者為一名26歲女子，事發時身穿睡衣及紫色長褲。經初步檢查，其頸部嚴重受傷並伴有多處擦傷。警方推測其從約10米高的4樓房間墮下。

警方調查發現，死者從事娛樂陪侍類自由職業，與其24歲的台灣女友租住該公寓，至今約兩個月。初步消息指，事發前，台灣伴侶正在與朋友通電話。期間，死者曾大聲表示：「不要講那麼大聲，也關心一下我。」隨後雙方發生言語爭執。

台灣伴侶曾要求「閉嘴」

警方稱，台灣伴侶曾要求死者「閉嘴」，死者就入睡房反鎖房門。警方初步估計，死者在情緒壓力較大的情況下，從4樓房間墮下死亡。

目前，警方正進一步訊問該名台灣女子，並翻看公寓閉路電視錄影及其他相關證據，以還原事件。

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