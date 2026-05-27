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林志玲辭任台灣文策院董事職位 國台辦：明智

兩岸熱話
更新時間：15:15 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-27 HKT

周三（27日）上午，國務院台辦發言人陳斌華在記者會上，回應林志玲辭去台灣「文化內容策進院」（文策院）董事職務一事，陳斌華回應是決定是明智。

相關新聞：林志玲宣布拒任台文策院董事 稱「重量比想像中沉重」

陳斌華說，「文策院」的全稱叫「文化內容策進院」，近年來策動、出資拍攝《零日攻擊》等多部歪曲歷史、渲染大陸威脅的影視劇，是民進黨當局推行文化「台獨」、煽動「抗中保台」的政治工具。台灣文藝界人士看清其本質、與其劃清界限的決定是明智的。

台媒早前曝光51歲的林志玲將在6月底出任文策院董事，即遭部分網民質疑她是否勝任。沉默多天後，林志玲上周四（21日）在社媒發表聲明，為了避免更多非事實的揣測及誤解，她決定不承接文策院董事一職。

聲明表示，始終真誠地希望，能讓台灣所擁有的美好文化被更多人看見。最初接下這份邀請的初衷，是希望能為產業盡一份綿薄之力，「未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多」。

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