神舟二十三號︱台青年首次觀看發射 連戰次子帶隊

中國國民黨青發會主委、國民黨前主席連戰次子連勝武，前日也率領多名台灣青年赴大陸酒泉衛星發射中心，現場觀看神舟二十三號載人飛船發射。這是首次有台灣青年現場觀看大陸載人航天發射。

綜合中時等台媒報道，神舟二十三號載人飛船前晚發射，兼任兩岸和平發展基金會執行長的連勝武特別率領多位台灣青年前往觀看發射過程，在場邊受訪時他直言，「心情是非常非常激動」。

連勝武說，這是中華民族非常偉大的里程碑，這次帶年輕人來，也是要告訴台灣民眾，中華民族已在往世界頂端的位置邁進，同時也希望鼓勵台灣年輕人能擁有夢想、勇敢追夢。

期盼將有台灣太空人

對於有首位香港人升空，連勝武表示，希望有一天台灣青年、無論男女，都可以一起踏上大陸載人飛船，他也期盼未來有機會在兩岸太空科學融合發展方面，台灣人能夠做到一些貢獻，踏出一些重要里程碑。

現場觀看發射的台科大碩士生王翊馨表示，由於只有約400個觀眾座位，她非常榮幸擁有觀看發射的機會，在現場她覺得很震撼。她提到，大陸在科技、太空等方面發展得很好，未來希望有多些機會兩岸能互相交流、合作、學習。