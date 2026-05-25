珍惜生命｜台北101商場19歲女大生墮亡 家屬悲慟：校園生活不快

台北市信義區地標台北101購物中心今日（25日）上午驚傳墮樓命案。一名就讀當地大學一年級19歲楊姓女學生，由商場高處墮下，倒臥在2樓平台，經送院搶救後最終傷重不治。警方初步排除外力介入，家屬透露死者近期疑因校園生活不愉快而情緒低落。

女生倒臥商場2樓平台

綜合台媒三立新聞及中時新聞網等報道，事發於今日上午10時49分許，當時101購物中心尚未正式開門營業（營業時間為上午11時），惟位於5樓的觀景台售票處已先行運作。商場保安人員巡邏時，赫然發現一名女子倒臥在2樓平台，隨即報警。

台北101購物商場。 台北101官網

台北101大樓。 台北101官網

警消人員趕抵現場後，發現該名女子已失去呼吸心跳，救護車緊急將其送往台北醫學大學附設醫院搶救，惟仍於上午11時41分宣告傷重不治。

由於死者身上最初未發現證件，警方隨後透過調閉路電視及現場遺留的手袋，確認死者為住在桃園、每日通勤至台北上學的19歲楊姓女大生。閉路電視畫面顯示，楊女由5樓售票樓層進入商場，隨後發生意外。警方在現場進行封鎖採證，初步判定並無外力介入痕跡。

母認屍悲慟痛哭

楊女母親接獲通知後隨即趕赴醫院認屍，見到女兒遺體後情緒崩潰，痛哭失聲。家屬向警方透露，女兒近期曾提及在校園生活不愉快，情緒長期陷入低潮。

由於台北101為國際知名觀光景點，信義警分局高度重視，目前已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，預計明日（26日）會同法醫進行相驗，以釐清確切死因。

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