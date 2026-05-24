鄭麗文下月訪美兩周 聚焦台海和平常態化

台灣最大在野黨國民黨主席鄭麗文預計6月展開訪美行程，行程包括華盛頓、三藩市、紐約及洛杉磯等地。據報此行將聚焦台海和平常態化，鄭麗文期盼為兩岸和平找到永續的解方，並為台灣發聲，不願看到台灣安全變成交易籌碼。

鄭麗文預計6月訪美兩周，其中6月8日至12日訪問華盛頓。首站落地西岸三藩市，再前往東岸波士頓、紐約和華府，並在返台前訪問洛杉磯。

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台灣《聯合報》引述消息人士報道，因中美元首「習特會」的會晤結果傾向避免台海爆發戰爭，與鄭麗文想法一致，讓鄭麗文加大兩岸和平論述的信心。

今次訪問主軸擬聚焦「台海和平常態化」，包括兩岸如何找到和平道路，以及美國可在中間扮演怎麼樣的角色等，目標是讓台海和平得以長期持續下去，減少受到台灣內部政黨輪替等因素影響。

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知情人士也稱，鄭麗文明白國民黨還只是在野黨，且台灣必須在大國間求生存，現在還未提出大倡議想法，期待先從增加兩岸互信、降低緊張做起，並稱兩岸只有從文化、學術等不具政治敏感性的交流開始，後續才能談比較具體的合作。

鄭麗文本月10日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時曾提出，應將冷戰時期帶軍事對抗色彩的第一島鏈，逐步轉化為東亞的「和平繁榮之鏈」，並強調台灣不應被逼在美國和中國大陸之間二選一。