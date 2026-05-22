馬英九醫療安排引發家屬分歧 發聲明否認授權馬以南

據台灣媒體報道，前台灣領導人馬英九基金會爆發財政紀律風波及內訌。有傳台灣前領導人馬英九近日健康狀況亮起紅燈，其家屬於5月21日晚間發表聲明。馬英九的妻子周美青表示，考慮到馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委託馬英九的大姐馬以南擔任主要執行者；在必要時，將代表馬家對外說明。然而，馬英九今日（22日）發表嚴正聲明，對妻子周美青及大姐馬以南早前發布的代管醫療事務聲明表示「錯愕與遺憾」。馬英九強調，絕不同意由馬以南執行其醫療及個人事務，並斥責心腹幕僚涉嫌侵佔資產，表示會追究到底。

駁斥失智謠傳

馬英九妻子周美青昨晚（21日）發布聲明，指考慮到馬英九的醫療需求，委請其大姐馬以南擔任主要執行者及對外發言人。對此，馬英九今日親撰手稿回應，指相關聲明事先未經其同意。他重申，不能同意馬以南將基金會事務交由現任董事會處理的主張，並要求儘速聘請廖繼斌、賴幸媛等4位新董事，以整頓基金會。

馬英九發布聲明。 馬英九基金會

馬英九聲明。 馬英九基金會

周美青之聲明。樊啓明（老兵）@Facebook

馬家之聲明。黃揚明（剝雞）@Facebook

相關新聞：台媒：鄭麗文內部稱「馬英九身體很差」

針對外界盛傳其患有失智症，76歲的馬英九澄清指傳聞「可笑」，強調自己每日依然讀報運動，思緒清晰。

馬英九在聲明中特別點名追隨其十多年的幕僚蕭旭岑及王光慈，指控兩人涉嫌刑法侵佔及背信罪，對此感到「痛心疾首」。馬英九表示，他曾充分信任兩人，萬沒想到兩人在財務上做出「親痛仇快」的事，故決心查明真相並移送法辦。

被點名的馬英九基金會前幕僚蕭旭岑回應指，感謝周美青在聲明中提及對幕僚付出的感謝。他認為任何涉及個人操守的指控，應給予當事人澄清的機會，相信一向知法守法的馬英九會給予說明空間。基金會現任執行長戴遐齡則表示，尊重馬家意見，但後續安排將以馬英九的個人意見為準。