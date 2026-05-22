馬英九傳身體抱恙 家屬深夜聲明：盼真正退休安享晚年

有指，台灣前領導人馬英九近日健康狀況亮起紅燈，其家屬於5月21日晚間發表聲明。馬英九的妻子周美青表示，考慮到馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委託馬英九的大姐馬以南擔任主要執行者；在必要時，將代表馬家對外說明。

周美青之聲明。樊啓明（老兵）@Facebook

馬家之聲明。黃揚明（剝雞）@Facebook

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馬英九的大姐馬以南則在聲明中強調，馬英九服務台灣四十餘年，一生清廉自律、奉公守法，家屬希望能讓他真正退休，安享晚年，基金會事務將全數交由董事會處理。馬家人也表示，對於現在與過去所有曾與馬英九共事的同仁與幕僚，永遠感謝他們誠摯盡心的付出。

對此，馬英九基金會執行長戴遐齡表示，本會尊重馬英九家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。

而對於馬家發表的聲明，近來傳出財政紀律問題的蕭旭岑感謝對方提到「感謝過去所有的幕僚」。他認為，任何涉及個人清白與操守的指控，理應給予當事人說明澄清的機會，尤其是對於追隨多年的幕僚。他相信，過去一向知法守法、且非常重視人情義理的馬英九，應該會給幕僚說明的機會。