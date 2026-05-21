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「愛達·花城號」11月首航 廣州出發經香港赴越南

兩岸熱話
更新時間：08:56 2026-05-21 HKT
發佈時間：08:49 2026-05-21 HKT

中國第二艘國產郵輪「愛達·花城號」將於11月22日從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航，將從廣州出發開啟6天5晚前往香港、越南順化（真美）的旅程。船票昨日零點起開售。郵輪方面表示，將以廣州為核心樞紐，助力推動粵港澳大灣區郵輪經濟發展。

相關新聞：國產第二艘郵輪「愛達·花城」號起浮 年底前交付

此次開售的首航季航線覆蓋今年11月22日至明年1月2日，共推出6個短、中、長相結合的國際郵輪航次。首航航線將從廣州出發開啟6天5晚前往香港、越南順化（真美）的旅程。除常規航線外，還將推出9天8晚的「南洋風情線」航次，以及3晚4天的香港跨年航次。此外，將首次開啟17天16晚的東南亞六國「海絲發現之旅」，帶領賓客造訪新加坡、馬來西亞、文萊、菲律賓、印尼和越南。

「愛達·花城號」全長341米，總噸位達14.19萬噸，擁有2130間豪華客房和套房，滿載可容納5232名賓客。作為首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」的姐妹船，「愛達·花城號」在空間設計、智能科技與郵輪體驗上進行了全面升級。

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