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《臺灣漫遊錄》奪布克國際獎 台文學首奪世界殊榮

兩岸熱話
更新時間：10:29 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:29 2026-05-20 HKT

台灣文學作品首奪國際殊榮。台灣作家楊双子憑長篇小說《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue），在英國倫敦泰特現代美術館勇奪2026年英語文壇盛事「布克國際獎」（International Booker Prize），創下台灣文學界歷史。

版權已售予24國

楊双子與英文版譯者金翎一同上台領獎。楊双子發表得獎感言時指，有人認為文學必須遠離政治，但她深信文學無法抽離其生長的土壤，本質上從未脫離政治。她表示，台灣人歷經殖民政權及侵略威脅，百年來不斷探問對未來的期盼，而《臺灣漫遊錄》正是參與此探問的作品之一。

她將獎項獻給故土，並表示：「能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」據悉，這是台灣首度入圍國際布克獎的決選名單，同時也是今年決選名單中唯一的亞洲作家作品。

譯者金翎致辭時透露，在翻譯過程中刻意挑戰英文出版界慣例，拒絕簡化台灣多語言及多元文化的現實，期望將台灣各種充滿矛盾且不羈的聲音帶入英語世界，展現其強健民主社會的面貌。

今屆「布克國際獎」的五萬英鎊（約五十萬港元）獎金將由作者與譯者平分，以彰顯翻譯者的貢獻。《臺灣漫遊錄》自2020年出版後備受國際關注，目前已售出全球24國版權。
 

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