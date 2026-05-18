特朗普告誡不要台獨 藍營籲賴清德修黨綱

美國總統特朗普上周五從北京返美途中，告誡台灣不要走向獨立，並且強調不希望有人以為美國撐腰而搞「台獨」引發戰爭。

呼籲回到「九二共識」

台灣在野國民黨昨日批評賴清德政府嚴重誤判台美關係，並呼籲民進黨廢棄「台獨」黨綱，正視「習特會」後釋出的重大警訊。

國民黨指出，《紐約郵報》引述特朗普說法稱，對台軍售「目前擱置，這取決於大陸，對我們來說是一個很好的談判籌碼。」英國《獨立報》也引述特朗普表示，他不想跑個9500英里去到台海打仗。



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國民黨指出，這對民進黨政府是「好幾記響亮的耳光」，民進黨一再聲稱「現在是台美關係史上最佳」，妄想透過對美軍售、奢望台海開戰時美國協防，但是特朗普話里話外都表明不支持「台獨」。國民黨呼籲民進黨政府務實回到兩岸共同的政治基礎「九二共識」、反對「台獨」，台海不能不必終須一戰，和平才是台灣2300萬人民的追求與渴望。

台灣《經濟日報》昨引述台灣一名前駐美官員指出，儘管特朗普及美國國務卿魯比奧都說對台政策不變，但實際上都改變了。特朗普此行的最重大表態，就是說出「不要台灣獨立」，還說要好好考慮對台軍售，這顯示北京給特朗普很大壓力。