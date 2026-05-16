台媒：鄭麗文內部稱「馬英九身體很差」

台灣的國民黨昨日舉行內部培訓，邀請各縣市青工會幹部等人出席。國民黨主席鄭麗文擔任主講人，據台媒報道，被問到國民黨副主席蕭旭岑日前遭前主席馬英九指控破壞財政紀律一事，鄭麗文直言，「馬英九身體狀況很差」。她也炮火猛轟前中廣董事長趙少康「很難理性溝通」。

中時新聞網報道，鄭麗文在會中表示，她很難跟趙少康理性溝通，而且藍營內部相信趙少康發言的人非常少，她相信趙少康自己很傷心。也有人問到，蕭旭岑遭馬英九指控破壞財政紀律一事，希望了解黨中央立場？鄭麗文直言，「馬英九身體狀況很差，要馬英九的家人趕快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞了。」



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據報她也提到，自己接主席前，國民黨這十年是百廢待舉，前面的人都把國民黨「敗光光」，她接手後組織根本是空的。

趙少康昨晚回應說，鄭麗文罵遍一票人，並諷刺鄭「一婦當關，萬夫莫敵」。趙少康調侃說，「年底在鄭主席的英明領導之下，不需要任何人協助，光靠她一己之力一定能在縣市長選舉大勝」，「得此奇才，百年不遇」，「一人得道，所向披靡」。