台灣「戲曲王子」︱李菄峻被控性侵4男生 涉趁熟睡口交受害人

台灣有「戲曲王子」之稱的台灣戲曲學院教師李菄峻（又名李文勳），在2023年6月台灣「#MeToo」運動期間，被指長年性侵、猥褻未成年學生。士林地檢署介入後，查出他涉嫌向4少年男學生熟睡之際，撫摸、吸吮其生殖器、強制性交等，12日依成年人對未成年人強制性交、強制猥褻等罪，將李男提起公訴。

利用師徒制校風作案

據《自由時報》報道，檢警調查，指李菄峻自2007年起在台灣戲曲學院任教，利用校風有濃厚的師徒制、學長學弟制的權力結構特殊性，藉此對學生上下其手。

被控性侵4名男學生的李菄峻，在台灣有「戲曲王子」之稱。FB

被控性侵4名男學生的李菄峻，在台灣有「戲曲王子」之稱。FB

被控性侵4名男學生的李菄峻，在台灣有「戲曲王子」之稱。FB

調查指出，2017年間李東峻率學生至台北市大龍峒保安宮演出後，邀請一名高二男生到他的內湖住處過夜，趁對方熟睡偷摸其生殖器，男生驚醒將手撥開，並以棉被裹住自身、翻身側睡躲避，又以手護住下面，但李菄峻仍強行將他身體翻正，伸手進男生內褲裡強行撫摸。



相關新聞：德國連環迷姦案︱7中國高學歷精英建群組 交流落藥狩獵女同胞

檢警追查，2009年9月李菄峻也將一名大二男生留宿於內湖家中，趁其熟睡時脫掉下褲為學生口交；2006至2007年間，一名高二男生由於未登記學校住宿，無法返校住宿，李邀他回家過夜，半夜趁他睡著時脫褲口交。

李男2008年又利用學校建教合作的劇團合作訓練、表演時，在劇團大通舖強摸被他指定睡他旁邊的指導學生下體打手槍，之後又在被害人升大一的暑假期間，在劇團宿舍趁同一名男生熟睡時，脫掉其褲子為其口交，學生驚醒坐起來，又被他推倒強行口交。

士檢今偵查終結，將李菄俊依10件成年人故意對少年犯「強制性交、猥褻、乘機性交」等罪，提起公訴。