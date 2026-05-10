Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台立院通過1951億軍購特別條例 採購金額打六折

兩岸熱話
更新時間：09:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:30 2026-05-10 HKT

台立法院前日三讀通過軍購特別條例，國民黨和民眾黨「藍白」黨團以人數優勢，通過其聯合提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計新台幣7800億元（約1951億港元），較民進黨當局最初提出的1.25萬億元（約3101億港元）打了六折。

根據修正動議，明定採購項目包括美方已公開的「海馬斯」多管火箭系統、反坦克無人機導彈系統等5項，預算上限3000億元新台幣。其次，美方在條例施行後一年內同意出售的第二期項目，按照發價書編列預算，上限為4800億元新台幣。

民進黨當局此前力推的1.25萬億元新台幣版本已十度被藍白陣營聯手否決。該版本預算主要靠舉債籌措，被批評加重台灣財政壓力、擠壓教育醫療等民生開支，還因明細含糊被詬病。

軍購特別條例三讀通過後，國民黨主席鄭麗文說，民進黨當局提出的空白支票，打着保衛台灣的幌子，卻掛羊頭賣狗肉，沒有實質內容。藍白守住議會運作的基本原則，沒有讓民意機構淪為橡皮圖章。她也強調，必須要擴大兩岸對話交流，尋求兩岸關係和平發展，排除掉所有戰爭的可能性，台灣才能走向康莊大道。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
17小時前
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
影視圈
12小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
15小時前
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
18小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
15小時前
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
生活百科
22小時前
「浪漫鬥士」周三谷草賽事將初配潘頓。
潘頓擸了兩匹「浪漫」系帥權
馬圈快訊
15小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
15小時前
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
2026-05-09 09:00 HKT