台立院通過1951億軍購特別條例 採購金額打六折

台立法院前日三讀通過軍購特別條例，國民黨和民眾黨「藍白」黨團以人數優勢，通過其聯合提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計新台幣7800億元（約1951億港元），較民進黨當局最初提出的1.25萬億元（約3101億港元）打了六折。

根據修正動議，明定採購項目包括美方已公開的「海馬斯」多管火箭系統、反坦克無人機導彈系統等5項，預算上限3000億元新台幣。其次，美方在條例施行後一年內同意出售的第二期項目，按照發價書編列預算，上限為4800億元新台幣。

民進黨當局此前力推的1.25萬億元新台幣版本已十度被藍白陣營聯手否決。該版本預算主要靠舉債籌措，被批評加重台灣財政壓力、擠壓教育醫療等民生開支，還因明細含糊被詬病。

軍購特別條例三讀通過後，國民黨主席鄭麗文說，民進黨當局提出的空白支票，打着保衛台灣的幌子，卻掛羊頭賣狗肉，沒有實質內容。藍白守住議會運作的基本原則，沒有讓民意機構淪為橡皮圖章。她也強調，必須要擴大兩岸對話交流，尋求兩岸關係和平發展，排除掉所有戰爭的可能性，台灣才能走向康莊大道。