台外交官陳家彥被撤職 10年前性騷擾女下屬

台灣資深外交官陳家彥（圓圖）被控10年前利用職務之便在酒店內對一名女下屬摟腰，並將女方抱上牀、壓住上身，女方隱忍8年後向台灣外交部檢舉。台灣法院昨日判決出爐，陳家彥遭撤職，並停止任用2年。

陳家彥曾任駐加拿大溫哥華台北經濟文化辦事處秘書、台灣外交部禮賓處副處長、駐美國休士頓台北經濟文化辦事處總領事銜處長、駐聖露西亞大使。

監察院指出，陳家彥2016年利用公務上權勢及機會，在駐點酒店的長官休息房，趁女下屬報告項目規劃時，突然伸出雙手抱住女方腰部，女方不斷稱「這樣不行」、「不對」，但他仍未罷手。

涉事女子隱忍8年才向台灣外交部檢舉。她稱陳家彥用力抱起她放到牀邊，身體壓在她身上，還擋住房門欲阻擾她離開，她感到不舒服、恐懼和痛苦，「至今還會想到陳的汗臭味」。

監察院認為陳家彥行為已造成敵意性、脅逼性、冒犯性的工作環境，嚴重影響女下屬人格尊嚴。昨日此案宣判，懲戒法院認為陳家彥確有性騷擾行為，判決他撤職，並停止任用2年。