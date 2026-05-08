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親美洪都拉斯總統改口：先釐清與中協議 再決定關係

兩岸熱話
更新時間：13:30 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-08 HKT

今年1月就任洪都拉斯總統的阿斯富拉5月6日出席在美國加州比華山莊（Beverly Hills）舉行的米爾肯研究院全球峰會（Milken Institute Global Conference）。 他在接受採訪時表示，在洪都拉斯能夠就其與亞洲的關係做出「最終決定」之前，政府需要審查前總統卡斯特羅政府簽署的各項承諾和協議。2023年3月，卡斯特羅政府與台灣正式斷絕「外交關係」，與中國正式建交。

親美的洪都拉斯總統阿斯富拉。美聯社
親美的洪都拉斯總統阿斯富拉。美聯社

當被問及洪都拉斯與中國的關係，阿斯富拉卻改口，稱要「重新審視」（review）兩國關係，而他先前卻揚言要與中方「斷交」（breaking off）。阿斯富拉補充，新政府必須先了解前任政府與中國簽署了哪些協議和承諾，才能採取適當措施。

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針對與台灣地區的所謂「外交關係」，阿斯富拉表示：「這也是審查的一部分。我們將對洪都拉斯與中國的各項承諾採取切實而可靠的措施，同時尋求建立最佳的商業關係。」 與此同時，阿斯富拉試圖進一步加強洪都拉斯與美國的經濟聯繫。他聲稱，美國紡織業與製造業公司去年曾考慮關閉在洪都拉斯的業務，但自從他上任以來，這些公司認為商業環境已獲得改善，因此決定在洪都拉斯投資6億美元，用於維持與擴大在當地的業務。

現年67歲的阿斯富拉是保守派政黨洪都拉斯國民黨的領導人，奉行親美立場，並獲得特朗普政府的支持。他在競選總統期間曾揚言要恢復與台灣地區的所謂「外交關係」。不過，洪都拉斯已於2023年與台灣地區斷絕所謂「外交關係」，並與中國建立正式外交關係。

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