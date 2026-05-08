美跨黨派國會代表團訪京 李強重申台灣紅線不可逾越

被視為特朗普盟友的美國參議員戴安斯昨率跨黨派代表團訪京，獲高規格接待，分別同國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際，及外長王毅會面。李強重申台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，籲美國國會謹慎處理涉華問題。

64歲的戴安斯5月1日起率領由5名議員組成的兩黨代表團訪華，行程包括上海和北京。新華社報道，李強在會晤中，除了提到台灣問題，也希望美方與中方相向而行，更多對話而不是對抗，更多互利合作而不是零和博弈。

國務院總理李強在北京會見美國國會參議員戴安斯（左）。 路透社

趙樂際在會面中提到，全國人大願同美國國會加強交往，實現更多交流和互訪。美方參議員此訪有助於促進中美接觸交往和兩國立法機構對話交流。中方希望美方客觀理性看待中國和中國的發展，也歡迎更多美國議員來中國參訪。

王毅在會面中強調，中國不會走國強必霸的老路，將堅持和平發展，也呼籲美國客觀看待中國，樹立理性對華認知，切實尊重中國核心利益，妥善管控分歧。

戴安斯：我們需要穩定

對於中美關係，路透社引述戴安斯說：「我堅信，我們希望的是降溫局勢，而不是脫鈎。我們需要穩定，也需要相互尊重。」他還說，希望美中兩國元首會晤能夠促成美國波音飛機定單，並指出雙方仍面臨貿易問題。