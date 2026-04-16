Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度男高雄街頭獵豔 隨偽娘回家「迎男而上」逞獸欲

兩岸熱話
更新時間：17:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-16 HKT

台灣發生一宗涉及印度人的駭人聽聞性侵案。高雄有女妝男子清晨回家，惹來一名印度男子尾隨入屋，即使揭露事主是男兒身，但在「來都來了」驅使下，仍迫對方為自己口交。警方拘捕疑犯後，早前法院判被告監禁8年6個月。

台媒《自由時報》據法院判決報道，指在台工作的印度籍男被告，去年1月12日清晨5點許，在高雄前金區，尾隨一名身形姣好的長髮「女子」回對方住處，之後訛稱找朋友賺門入屋，實施性侵。

相關新聞：巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手

印度被告在控制「女子」的過程中，發現事主其實是男子身後，仍然強抓偽娘頭髮並指著自己下體喝令事主為他口交。

男被告之後仍未收手，在明知對方是偽娘下，追入受害人房間，瘋咬對方肩膀、胸部，大力狠捏其下體，並企圖從後實施肛交，在受害人拼死反抗下，成功取到手機報警，且驚動到室友出來迎救，被告始慌忙穿起衣服逃走，但遺下2個保險套。

警方事後成功追緝被告，案件在高雄地方法院審理時，被告辯稱「酒醉斷片、不復記憶」。但法官勘驗監視器發現，阿三在電梯裡還會對鏡子整理頭髮，神智清楚，因此不採信他的說詞，並認為他為滿足私慾，竟尾隨入室摧殘被害人，造成苦主全身傷痕累累、心理受創嚴重，且至今未達成和解，犯後態度極差，依侵入住宅強制性交罪重判8年6月徒刑，並在執行完畢後驅逐出境，可上訴。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
20小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
4小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
10小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
5小時前
Varela涉嫌殺妻後潛逃到香港，逃避美國追捕。
01:23
FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港
即時國際
6小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
5小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
2小時前