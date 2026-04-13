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野蠻客提告苗栗餐廳「回來吃」屬恐嚇 店主送200份薑絲大腸慶還清白

兩岸熱話
更新時間：10:40 2026-04-13 HKT
發佈時間：10:40 2026-04-13 HKT

台灣有刁難客因未能在餐廳吃到「薑絲炒大腸」留下一星負評。店主調貨後再邀客人「回來吃」，被提告恐嚇。苗栗地檢署審理半年後，決定不起訴。店主開心得送出200份薑絲大腸慶祝。

先給一星負評再提告

綜合台媒報道，有40年歷史的苗栗麗味客家菜，2025年8月有客人前來指定要吃薑絲炒大腸，遭鄰桌先點了最後一盤，即在Google給餐廳一星負評再致電店家投訴。

台灣遭無理提告的餐廳店主，送出200份引發紛爭的薑絲炒大腸慶祝獲還清白。
台灣遭無理提告的餐廳店主，送出200份引發紛爭的薑絲炒大腸慶祝獲還清白。
台灣遭無理提告的餐廳店主，送出200份引發紛爭的薑絲炒大腸慶祝獲還清白。
台灣遭無理提告的餐廳店主，送出200份引發紛爭的薑絲炒大腸慶祝獲還清白。

店家無奈，向同業調貨，再回電投訴者「哥！大腸調回來了，快回來吃！」結果被對方覺得「不懷好意、意志受壓迫」，於是以恐嚇為由提告。

苗栗地檢署調查半年後，近日檢方認定店主的留言沒有惡意，決定以不起訴偵結。

店主隨即在社群平台貼出檢方不起訴通知書，並公布送出200份「罪魁禍首」的薑絲炒大腸，「不賣，我用送的」、「北市班班有鮮奶！我桌桌有大腸！舒服！」，慶祝終止了糾纏半年的無理提告。

 

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