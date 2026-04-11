習鄭會︱午宴品嘗閩菜雞湯海蚌 尼克遜訪華同款

中共總書記習近平10日上午在北京會見國民黨主席鄭麗文率領的訪問團。鄭麗文當日下午在記者會上，介紹了當天午宴的相關情況與交流細節。

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她形容午宴「非常溫馨」，「首先印象比較深刻的是第一道菜，因為習近平總書記特別介紹說這是一道福建菜，而這道菜與當年宴請尼克遜總統時的國宴菜一樣。這道菜就是雞湯海蚌，非常特別。」

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鄭麗文還提到，習近平總書記在午宴過程中十分貼心，對代表團成員表達關心，並特別提到國民黨前主席連戰與馬英九。她轉述稱，習近平希望代表團「代為向連前主席及馬前主席致意問好」。