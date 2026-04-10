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習鄭會︱二人握手14秒 習近平：兩岸未來掌握在中國人自己手中

兩岸熱話
更新時間：11:52 2026-04-10 HKT
發佈時間：11:52 2026-04-10 HKT

中共總書記習近平今日早上於北京人民大會堂會見到大陸訪問的國民黨主席鄭麗文。二人甫見面，身穿紫藍色套裝的鄭麗文與習近平握手長達14秒。

習近平表示，兩岸同胞走在一起大潮流不變，盼在九二共識、反對台獨的基礎之下，願和國民黨在內的各界人士加強互動，把兩岸關係未來牢牢掌握在中國人自己手中。

相關新聞：中共總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文 時隔10年國共領導人首會面

鄭麗文也指出，兩岸要超越政治對抗，願台海不再成為潛在衝突的區域，也不會是外力介入的棋盤。鄭麗文表示，未來盼國共兩黨積極推動兩岸和平制度化，在九二共識、反對台獨基礎上進行制度性對話、建立合作機制，從根本做起。

習鄭談話結束後，雙方進入閉門會議。

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