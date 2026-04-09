鄭麗文轉抵北京 預料明天晤習近平

國民黨主席鄭麗文一行今晨（9 日）參訪上海洋山港，參訪完畢後發表談話，感慨黃浦江畔今昔巨變，並鄭重呼籲「和平是有力量的，是最有力量的」。她以生動比喻點明期盼，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裏遊的應該是魚，不是軍艦」，盼兩岸攜手創造區域穩定。鄭麗文一行今午已轉抵北京。

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鄭麗文今天上午參訪上海洋山港，對於港口無人化自動設備非常感興趣，不斷發問。 中時

中時新聞網報道，鄭麗文透露，今次抵滬下榻的瑞金賓館，曾是蔣中正與夫人宋美齡舉辦訂婚宴之地，亦是毛澤東主席曾穿軍大衣下榻一晚的場所。夜遊黃浦江時，她回想起多段歷史：1842年鴉片戰爭時英國從此處攻入，1937年淞滬會戰中國軍浴血抗敵3個月，1949年更有許多人從這個港口生離死別，最後回望故土。

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面對當前世界動盪、戰火難平的局勢，鄭麗文表示，歷史給兩岸一扇寶貴的窗口，希望雙方能攜手合作，擔負起創造區域和平、維持穩定的責任，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裏遊的應該是魚，不是軍艦」「如果可能的話，我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是『和平』」。

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講話中，鄭麗文引用魯迅名言：「其實世上本來沒有路，走的人多了，也便成了路」，並呼籲：「現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平之路吧。」

她進一步提及此行所見所感，稱不僅看到眾多勇敢的台灣年輕人在上海奮鬥，參訪美團等企業後，亦親身見識到內地最新的互聯網經濟、低空經濟及AI應用。她透露，與前內政部長李鴻源教授討論時發現，台灣服務業與傳統製造業正面臨瓶頸，如何結合AI轉型升級是未來重要機會。